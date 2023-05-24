رونالدو: الدوري السعودي سيكون من الأفضل عالمياً

يعتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، ان الدوري السعودي لكرة القدم "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".

قال أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعد تسجيله هدف الفوز للنصر الثلاثاء على الشباب 3-2 في مباراة جماهيرية في الرياض ضمن الدوري السعودي، قلب فيها "العالمي" تأخره بهدفين "الدوري السعودي يتحسّن، العام المقبل سيكون افضل بعد، خطوة بخطوة. أعتقد ان هذا الدوري سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".

تابع الـ"دون" البالغ 38 عاماً في حديث لشركة الرياضية السعودية "أعتقد ان هذا البلد يملك إمكانات مذهلة وشعباً رائعاً والدوري سيكون رائعاً برأيي".

ورغم فوزه التاسع عشر هذا الموسم في 28 مباراة، بقي النصر ثانياً بفارق ثلاث نقاط وراء الاتحاد الفائز على الباطن 1-0.

ويحتاج الاتحاد إلى فوز واحد في مباراتيه الأخيرتين لانتزاع اللقب الأول في الدوري منذ 2009، وارسال رونالدو خالي الوفاض في موسمه الأوّل مع فريق العاصمة.

أضاف نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق "سعيد جداً. قدّمنا مباراة رائعة. قلبُ تأخرنا بفارق هدفين كان صعباً جداً، لكن بقينا واثقين حتى النهاية وسجلنا ثلاثة أهداف. اهنئ كامل الفريق والجمهور كان رائعاً اليوم. نحن سعداء كثيراً".

وبات رونالدو بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في العام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة "فوربس" السنوي نُشر مطلع أيار/مايو الحالي.

وبعقد حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة تتوقع أيضاً "فرصاً تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضاً سفيره الرياضي غير الرسمي.

المصدر / فلسطين اونلاين