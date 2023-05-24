فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو معمَّر: جاهزون لإجراء انتخابات في جامعات غزة وفق التمثيل النسبي

حماس تبارك فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت

الكتلة الإسلامية في بيرزيت تهدي فوزها للمعتقل السياسي مصعب اشتية

قاسم: فوز الكتلة الإسلامية في بيرزيت يؤكد نهج المقاومة الراسخ

بلاطة يختار مدربه الجديد وجهازه المعاون

دباغ يجتاز الفحص الطبي وينتقل للدوري البلجيكي

وفاة 5 مواطنين بحادث سير مروّع في طولكرم

رسميًّا.. فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت

النائب طافش يحذّر من خطورة الصمت على انتهاكات الاحتلال في الأقصى

طالع أبرز قرارات "العمل الحكومي" في جلستها الأسبوعية

بارك فوز الكتلة الإسلامية في بيرزيت

أبو معمَّر: جاهزون لإجراء انتخابات في جامعات غزة وفق التمثيل النسبي

24 مايو 2023 . الساعة 21:07 بتوقيت القدس
...
زكريا أبو معمر (عضو المكتب السياسي لحركة حماس)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمَّر، اليوم الأربعاء، إن حماس جاهزة لإجراء الانتخابات الطلابية في جميع جامعات قطاع غزة، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

ودعا أبو معمَّر، "الفصائل والقوى كافة، وفي المقدّمة منهم في حركة فتح، إلى الاتفاق سريعًا على جدول زمني لإجراء هذه الانتخابات في جامعات قطاع غزة، بما لا يتجاوز نهاية هذا العام 2023م".

وبارك فوز الكتلة الإسلامية الكبير في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وحيازتها على ثقة جمهور الطلبة للعام الثاني على التوالي.

وأكد القيادي البارز في حماس، أن هذا الفوز الثاني خلال أيام قليلة، بعد الفوز بجامعة النجاح، مشيرًا لثقة الشباب الفلسطيني بحركة حماس، وبرامجها وخياراتها.

وأضاف، أن هذا الفوز يدل دلالة واضحة على حيوية الحركة الطلابية الفلسطينية، ويعكس رغبة شعبنا الملحة في إجراء انتخابات شاملة بما يضمن إصلاح مؤسساته الوطنية كافَّة، وتجديد الدماء فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #المقاومة #الكتلة الإسلامية #بيرزيت #جامعات غزة #زكريا أبو معمر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة