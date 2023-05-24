بلاطة يختار مدربه الجديد وجهازه المعاون

وائل الحلبي:

كشف مركز بلاطة عن تعيين الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق في الموسم القادم، من خلال الفيديو الذي تم نشره على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال بلاطة إنه بعد مشاورات مطولة للإدارة برئاسة النائب جمال الطيراوي مع الرياضيين ومحبي ومشجعي النادي، وبناء على توصية إياد الطيراوي مسؤول اللجنة الرياضية تم اختيار الجهاز الفني للفريق من أجل تقدير الأفضل لجماهير الجدعان.

وأعلن بلاطة عودة المدرب المخضرم خليفة الخطيب لتدريب الفريق مرة أخرى، وسيتولى نجم الفريق السابق مراد إسماعيل مهمة المدرب المعاون، وحسن الشعار مدربا لحراس المرمى.

ويعد الخطيب أحد أبرز المدربين بين أندية الضفة الغربية ومركز بلاطة على وجه الخصوص، حيث أنه تولى تدريبه في العديد من الفترات المختلفة، قبل أن يستقيل من تدريبه عقب نهاية موسم 2018/2019، وشغل بعدها منصب مدير الكرة والمشرف على ملف الناشئين في النادي، ليعود مرة أخرى لقيادة الفريق الأول مع بداية الموسم القادم.

ويسعى بلاطة لاستعادة مكانته على منصات التتويج بعدما غاب عنها في المواسم الثلاثة الماضية، فمنذ تتويجه بثنائية دوري المحترفين وكأس الضفة في موسم 2019/2020 لم يحقق الفريق بعدها أي لقب.

واتفق بلاطة مع عدد من اللاعبين الغزيين للانضمام للفريق وينتظر حصولهم على تصاريح الدخول للضفة الغربية، وهم الحارس عبد الله شقفة وهلال غواش وربحي شتيوي وشرف حسنين.

المصدر / فلسطين أون لاين