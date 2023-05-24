دباغ يجتاز الفحص الطبي وينتقل للدوري البلجيكي

وائل الحلبي:

كشف نادي رويال شارلروا البلجيكي عن اجتياز المحترف الفلسطيني عدي دباغ للفحص الطبي، بعد وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل مع انتهاء ارتباطه بنادي آروكا البرتغالي.

وكان الدباغ خضع لعملية جراحية قبل أكثر من شهر للتعافي من إصابته في غضروف الركبة في أحد المشافي في البرتغال، ورغم عودته التدريجية للتدريبات إلا أن الجهاز الفني للفريق لم يستدعيه لخوض أي من المباريات بعد اكتمال جاهزيته.





واتفق النادي البلجيكي على ضم الدباغ في شهر يناير الماضي، لكن آروكا رفض التخلي عن اللاعب واشترط اكمال مدة التعاقد بينهما والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، لينضم نجم المنتخب الوطني لفريق شارلروا بداية من شهر يونيو القادم بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وعلى الرغم من مساعي آروكا لتمديد عقد الدباغ مع الفريق، لكن اللاعب رفض البقاء من أجل خوض تجربة جديدة.

وانضم دباغ إلى آروكا قبل موسمين قادمًا من نادي القادسية الكويتي، ولم يحظَ بالمشاركة بشكل دائم في الموسم الأول قبل أن يثبت أقدامه في تشكيلة الفريق بعد أسابيع على انطلاق الدوري البرتغالي.

وقدم الدباغ مستويات قوية في مرحلة الذهاب من الموسم الحالي مع آروكا وسجل معه 7 أهداف، قبل أن يغيب بسبب تعرضه لإصابة قوية أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.











المصدر / فلسطين أون لاين