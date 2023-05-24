رسميًّا.. فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت

فازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت اليوم الأربعاء في جامعة بيرزيت برام الله.

وشارك في الانتخابات 9371 طالباً وطالبة من بيرزيت، حيث بلغت نسبة التصويت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 4481 صوتاً، مقابل 3539 صوتًا لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكمال ناصر.

ففي صندوق كلية العلوم حصدت الكتلة 821 صوتاً، بينما حصلت الشبيبة الفتحاوية على 579 صوتاً، والقطب الطلابي على 240 صوتاً.

وأظهرت نتائج صندوق "شوقي شاهين" كلية الأعمال والاقتصاد تفوق الكتلة الإسلامية بـ880 صوتًا، بينما حصلت الشبيبة على 702 صوت، وكتلة القطب الطلابي 262 صوتًا.

وكذلك حقَّقت كتلة الوفاء الإسلامية فوزاً في صندوق "عزيز شاهين" كلية الآداب، بحصولها على 1052 صوتاً، فيما حصلت الشبيبة على 802 صوتًا، وكتلة القطب الطلابي 250 صوتاً.

وتقدَّمت الكتلة الإسلامية في صندوق كلية تكنولوجيا المعلومات بحصولها على 607 أصوات، مقابل 489 لشبيبة فتح، و134 للقطب الطلابي التقدمي.

وفي صندوق كمال ناصر حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 1121 صوتاً، مقابل 967 صوتاً للشبيبة، و205 للقطب الطلابي.

ويأتي ما حقَّقته الكتلة الإسلامية في بيرزيت رغم ما تعرَّض له أبناؤها من ملاحقة واعتقال في سجون الاحتلال والسلطة.

وسبق أن فازت الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس الطلبة لأول مرة عام 1993م.

وحازت الكتلة الإسلامية أيضا على ثقة طلبة بيرزيت في أعوام 1997 و1998 و1999 و2015 و2016 و2017 و2018، و2022.

وحصلت الكتلة الإسلامية على 28 مقعدًا عام 2022، مقابل 18 للشبيبة، ولم يتم إجراء الانتخابات عام 2020، و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر / فلسطين أون لاين