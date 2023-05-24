بدء عملية فرز الأصوات لانتخابات جامعة بيرزيت

انطلقت عملية فرز الأصوات، الخاصة بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 2023.

وأظهرت النتائج الأولية في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت تقدمًا ملحوظًا لصالح كتلة الوفاء الإسلامية التابعة للكتلة الإسلامية.

وبحسب الفرز الأولي لعدد من الكليات فإن النتائج جاءت على النحو التالي:

كلية العلوم الكتلة الإسلامية 821 صوتُا مقابل 597 صوتُا للشبيبة، و240 صوتُا للقطب الطلابي.

وأظهرت نتائج فرز كليتي العلوم والاقتصاد تقدمًا للكتلة الإسلامية بـ 1701، مقابل 1281 لصالح الشبيبة الفتحاوية، بينما القطب الطلابي حصل على 502 صوتًا.

وتتنافس ثلاث كُتل طلابية على مقاعد المؤتمر العام البالغ عددها 51 مقعدًا وهي: القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (ق)، كتلة الوفاء الإسلامية (ك)، إضافةً لكتلة الشهيد ياسر عرفات (ي)، "كتلة اليسار الموحد"، علماً أنّ عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 12163 طالبًا وطالبة.

يُشار إلى أنه في العام الماضي، حصلت كانت "حركة الوفاء الإسلامية" الإطار الطلابي لـ "حماس" على 28 مقعدًا، مُقابل 18 مقعدًا لكتلة "الشهيد ياسر عرفات" الإطار الطلابي لـ "فتح"، في حين حصل "القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي"/ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 5 مقاعد، بنسبة اقتراع بلغت حينها 78.1%.

المصدر / فلسطين أون لاين