ألبا يعلن رحيله عن برشلونة بعد 11 عاماً

سيرحل ظهير أيسر برشلونة الإسباني جوردي ألبا عن فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد 11 عامًا قضاها في صفوفه، كما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

وأصدر بطل إسبانيا بياناً جاء فيه أن "برشلونة وألبا توصّلا إلى اتفاق لتحرير اللاعب من عقده الذي ينتهي في نهاية موسم 2023-2024".

وأضاف البيان "يعبّر برشلونة عن امتنانه لجوردي البا، على احترافيته، على التزامه وإيجابيته الدائمة وتعامله الحار الذي أظهره بكل ما يتعلَّق بعائلة برشلونة".

وانضم ألبا (34 عامًا) إلى برشلونة قادمًا من فالنسيا عام 2012 وأحرز في صفوفه الدوري الإسباني ست مرات ودوري الأبطال مرة واحدة، من بين 19 لقبًا أحرزها النادي خلال وجوده في صفوفه.

أما أفضل موسم له في صفوف برشلونة، فكان عام 2015 عندما أحرز الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الابطال) بقيادة المدرب لويس انريكي.

وخسر ألبا مركزه الأساسي هذا الموسم لصالح الشاب اليخاندرو بالدي.

وانضم ألبا بالتالي إلى زميله سيرجيو بوسكيتس الذي قرَّر الرحيل عن برشلونة أيضًا هذا الصيف.

وارتبط اسم ألبا الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا عام 2012، بالانتقال إلى الدوري السعودي شأنه في ذلك شأن بوسكيتس والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق أيضًا في برشلونة.

المصدر / فلسطين اونلاين