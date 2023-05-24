الإسلامية المسيحية: انتهاكات الاحتلال في الأقصى تهدد إسلامية المسجد

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة الإجراءات التهويدية الجديدة التي تنفذها حكومة الاحتلال بوتيرة متسارعة في المسجد الأقصى.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه المواقف والإجراءات غير المسبوقة منذ العام 1967، تشكل تهديداً وجودياً لإسلامية المسجد الأقصى وتغيير هويته الإسلامية، ونقله نوعية باتجاه انتهاك الوضع القانوني والتاريخي وفرض واقع تهويدي جديد عن طريق القوة.

وقالت الهيئة إن قيام حكومة الاحتلال بعقد جلسة لها في أحد الأنفاق أسفل المسجد الأقصى، وعقد اجتماع حكومي آخر مع ممثلين عن "منظمات الهيكل" المزعوم لبحث طرق تهويد المسجد، يشكل مؤشراً على تنامي المخاطر التي يتعرض لها الحرم القدسي.

وأضافت أن حكومة الاحتلال أصبحت تضع نصب أعينها إجراء تغييرات واسعة النطاق للوضع القائم في المسجد الأقصى، وإعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال من أجل تسهيل عمليات الاقتحام بأعداد كبيرة للمسجد وتمكين المقتحمين من القيام بطقوس تلمودية.

ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى إدراك المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا التمادي والتحرك قبل فوات الأوان لردع الاحتلال، عن تحقيق أهدافه والدفاع عن عروبة وإسلامية المسجد الأقصى.

وتستعد ما تسمى بـ "جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك غدا الخميس، إحياء لما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي، وسط دعوات مقدسية واسعة للتصدي لمخططاتهم.

وانطلقت دعوات مقدسة للاعتكاف في المسجد الأقصى غدا الخميس؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

كما انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر يوم الجمعة القادم 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين