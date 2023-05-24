تعرف إلى قيمته.. بيع مبنى تاريخي في نيويورك بمزاد علني!

أقل من شهرين على تعثر مزاد على مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك، أسفر مزاد جديد عن بيع هذا المعلَم الرمزي لقاء 161 مليون دولار لمجموعة مشترين يقودهم المطور العقاري جيف جورال، على ما أعلنت الشركة المنظمة.

وأقيم المزاد في الهواء الطلق في جنوب مانهاتن، بحضور نحو 100 شخص، وتسجيل 7 مشترين، بحسب ما أوضحت دار "مانيون" للمزادات.

وليس جيف جورال (80 عاماً) غريباً عن "فلاتيرون" إذ يمثل 75% من مالكي الوحدات في المبنى الذي يشبه المكواة.

ويتألف "فلاتيرون بيلدينج" من 22 طبقة تضم مكاتب، ويبلغ ارتفاعه 87 متراً، وهو يقع في وسط مانهاتن عند تقاطع شارع 22 و"فيفث أفينيو" وبرودواي، وعلامته الفارقة هي كونه على شكل مثلث.

واستغرق تشييد "فلاتيرون" عامين واُنجز بناؤه عام 1902، وتولى تصميمه المهندس المعماري دانيال بورنهام.

وبيع المبنى للمرة الأولى لقاء 190 مليون دولار في 22 مارس/آذار لأحد المستثمرين بموجب أمر من قضاء نيويورك لتسوية نزاع بين مالكيه.

لكن الشاري جايكوب جارليك من صندوق "أبراهام ترست" الاستثماري، لم يسدد الدفعة المقدّمة البالغ 19 مليون دولار في الموعد المحدد وهو 24 مارس/آذار.

وكان يمكن أن يباع "فلاتيرون" في ضوء ذلك إلى مقدم العطاء الثاني جيف جورال الذي عرض 189,5 مليون دولار، لكنه فضل إقامة مزاد ثان.

والمبنى ذو الهندسة المعمارية المميزة العائدة إلى مطلع القرن العشرين، كان مهجوراً تماماً منذ عام 2019 عندما تركته عام 2019 دار "ماكميلان بابليشرز" للنشر التي كانت آخر جهة مستأجرة فيه.

ولم يتوصل الملاّك الخمسة إلى الاتفاق على ترميمه ولا على استخدامه وتملك 4 شركات عقارية 75 من أسهمه، فيما تعود الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة إلى نايثان سيلفرستين.

ورفعت الشركات الأربع دعوى قضائية على سيلفرستين عام 2021، متهمة إياه بإهمال “فلاتيرون” وألزم القضاء البلدي الملاك الخمسة بيعه بالمزاد.

المصدر / وكالات