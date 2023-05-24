رابط فحص نتائج امتحانات الوظائف التعليمية بغزة للعام 2023

نشر ديوان الموظفين في غزة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، رابط فحص نتائج امتحانات الوظائف التعليمية التي جرت مؤخراً في القطاع.

ونشر الديوان عبر صفحاته وموقعه رابط فحص للاستعلام ومعرفة نتيجة كل متقدم للامتحان، بالإضافة لنسب المرور وعلامة النجاح.

ودعا الديوان المتقدمين من ذوي الإعاقة والحاصلين على نسبة (50%) فما فوق في الامتحان التحريري تسليم التقارير الطبية والأوراق التي تثبت حالتهم في مقر ديوان الموظفين العام في موعد أقصاه 30/05/2023.

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ونوه إلى أنه سيتم إجراء الكومسيون الطبي لذوي الإعاقة مع تحديد درجة اعاقتهم ومدى ملاءمتهم للوظيفة قبل منح أي امتياز.

للاطلاع على نسب المرور اضغط هنا.

للاطلاع على النتائج اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين