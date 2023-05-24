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لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين

"الهيئة 302": تدعو الدول المانحة لدعم "أونروا" مادياً ومعنوياً

24 مايو 2023 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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"الهيئة 302": تدعو الدول المانحة لدعم "أونروا" مادياً ومعنوياً لتستمر خدماتها للاجئين

دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، الدول المانحة لدعم وكالة "الأونروا" مادياً ومعنوياً كي تستمر في تقديم خدماتها للاجئين، وحتى لا تزداد المعاناة وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.

وعبرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"النتائج الخطيرة" التي وردت في قرير الصحة السنوي لوكالة "الأونروا" لسنة 2022، والذي جاء فيه أنه "خُمس اللاجئين الفلسطينيين المعالجون في عيادات الأونروا يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي".

وكان مدير دائرة الصحة بالأونروا اكيهيرو سيتا قال خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمس الثلاثاء، إن  "الأونروا قدمت ما مجموعه 7,86 مليون استشارة صحية لحوالي مليوني لاجئ فلسطيني في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة".

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وأشار إلى أنه "في عام 2022، وجدت الفحوصات أن واحدا من كل خمسة مرضى خضعوا للفحص في مراكز الأونروا الصحية كانوا بحاجة إلى متابعة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. وكان أعلى معدل لهذه الحالات لدى المرضى في غزة بنسبة 26,4%"

وأوضح أن الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين عرضة لمشاكل الصحة العقلية، وخاصة أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة" ومن أن تدهور الظروف المعيشية هي أحد أسباب المشكلة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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