مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

إعلان توظيف صادر عن شركة شومر تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات للمنطقة الجنوبية ( رفح وخانيونس ).
شروط التسجيل
- خبرة 2 سنوات واكثر في مجال المبيعات والتسويق وهذا شرط اساسي.
-حسن المظهر .
- القدرة على تحمل ظروف العمل.
- القدرة على العمل الميداني .
- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
- لديه خبرة في الطرق ( خان يونس + رفح)
- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.
طريقة التقديم للوظائف:
- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط
- العنوان: - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي
- اخر موعد للتقديم يوم الخميس 25/5/2023 الساعة 5:00 مساءا
- او الاتصال على الرقم 0566603080