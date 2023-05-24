مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

إعلان توظيف صادر عن شركة شومر تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات للمنطقة الجنوبية ( رفح وخانيونس ).

شروط التسجيل

- خبرة 2 سنوات واكثر في مجال المبيعات والتسويق وهذا شرط اساسي.

-حسن المظهر .

- القدرة على تحمل ظروف العمل.

- القدرة على العمل الميداني .

- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- لديه خبرة في الطرق ( خان يونس + رفح)

- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.

طريقة التقديم للوظائف:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط

- العنوان: - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي

- اخر موعد للتقديم يوم الخميس 25/5/2023 الساعة 5:00 مساءا

- او الاتصال على الرقم 0566603080