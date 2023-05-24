اجتماع استثنائي للتعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على الأقصى

يعقد اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بالسعودية، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد دانت بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح الأحد الماضي، وتحت حراسة وحماية قوات الأمن.
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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان وصل "": "إن قيام وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي".