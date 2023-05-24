فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

دول خليجية وعربية في صدارة "مؤشر العبودية العالمي"

اجتماع استثنائي للتعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على الأقصى

مصادر: تأجيل قرار النظر في الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

الشرطة: مقتل مواطن طعنًا بمدينة خان يونس

الأسرى المرضى في سجن الرملة يضربون عن الطعام 3 أيام

"بيت القرعيات" في الجلمة متنفس الهاربين إلى الريف ومتذوقي الحلوى التراثية

تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي في سجون السلطة مصعب اشتية

ارتفاع جديد غير مسبوق للدولار مقابل الشيكل

"القضاء العسكري" تصدر أحكاماً بالإعدام بحق 3 متخابرين مع الاحتلال

اجتماع استثنائي للتعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على الأقصى

24 مايو 2023 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
...
اجتماع استثنائي للتعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على الأقصى

يعقد اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي‬ في ‫جدة‬ بالسعودية، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد ‫الأقصى‬ المبارك.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد دانت بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح الأحد الماضي، وتحت حراسة وحماية قوات الأمن.

اقرأ أيضًا: على رأسهم المتطرّف بن غفير.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدَّدة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان وصل "": "إن قيام وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأقصى #التعاون الإسلامي #اعتداءات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة