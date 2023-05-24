اجتماع استثنائي للتعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على الأقصى

يعقد اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي‬ في ‫جدة‬ بالسعودية، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد ‫الأقصى‬ المبارك.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد دانت بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح الأحد الماضي، وتحت حراسة وحماية قوات الأمن.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان وصل " ": "إن قيام وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي".

المصدر / فلسطين أون لاين