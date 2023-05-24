الأسرى المرضى في سجن الرملة يضربون عن الطعام 3 أيام

قرر الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة التابع للاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، حتى يوم السبت المقبل.

وبحسب مصادر حقوقية، يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على ظروف احتجازهم القاسية، ومماطلة إدارة السّجون في توفير احتياجاتهم الأساسية، وتجاهل جملة من مطالبهم الحياتية.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4900 أسير فلسطيني، منهم 700 يعانون من الأمراض، و200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.

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ويوجد بين الأسرى 31 سيدة، و160 طفلًا، و1000 معتقل إداريّ (دون تهمة)، و554 محكومون مؤبدات، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وفق الإحصائية الأخيرة المعلنة على موقع هيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين