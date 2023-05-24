"بكيرات" يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى وإحياء الوجود الفلسطيني بالقدس

دعا نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، ناجح بكيرات، إلى مواصلة شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى.

وقال خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: إن "حكومة الاحتلال الفاشية تستند إلى خطة ممنهجة تعمل على زيادة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ومحاصرة البلدة القديمة وتجفيف الوجود المقدسي فيها"، مشيراً إلى أن الاحتلال يهدف لإبقاء مدينة القدس في حالة اضطراب بهدف تغيير الواقع فيها.

وأضاف: إن "المقدسيين يفشلوا مخططات الاحتلال الصهيوني التهويدية"، مشدداً على ضرورة إبقاء الوجود الفلسطيني حيٌ في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتوحيد الجهود لنصرة الأقصى.

وأطلق نشطاء مقدسيون مناشدات ودعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى يوم الخميس القادم؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى ب"جماعات الهيكل" لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

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وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، وإحياء كافة الصلوات داخل باحاته، والتواجد فيه بشكل مكثف، منبهة إلى ضرورة إحباط تحضيرات المستوطنين لاقتحامٍ كبير للمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع ما يسمى "عيد الأسابيع" العبري.



وشددت الدعوات على ضرورة إفشال مخططات منظمات "الهيكل" الاستيطانية، وتجهيزاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى.



وكانت حركة "حماس" أكدت أنّ الشعب الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى وحيداً، ولن يستسلم أمام عدوان الاحتلال، محملة الاحتلال مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين