وظيفة شاغرة في مستشفى الخدمة العامة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مستشفيات الخدمة العامة- Public Aid Hospitals بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مدير اداري على أن يتوفر في المتقدم الشروط الآتية:
شروط التقدم لوظيفة مدير إداري
• شهادة البكالوريس في الإدارة أو أحد التخصصات ذات العلاقة من جهة معترف بها .
• عمل في المجال الإداري بحد أدني 5 سنوات منها عدد من السنوات في الإدارة الصحية.
• أن لا يزيد عمره عن 45 عاماً.
• لديه خبرة في كتابة التقارير ويفضل من لديه خبرة إضافية في كتابة وتسويق وإدارة المشاريع.
• لديه خبرة إشرافية لا تقل عن رئيس قسم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
• التفرغ الكامل والالتزام بساعات العمل الرسمي وتغطية ما يطرأ خارج ساعات العمل الرسمي.
• يجيد اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.
• يجيد استعمال الحاسوب وبرامجه.
• القدرة على تحمل ضغط العمل.
• يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.
مهام المتقدم للوظيفة
• المشاركة في وضع أهداف وخطط الجمعية بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
• الاشراف على العمليات الإدارية اليومية في الجمعية.
• المشاركة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة وجميع نشاطات وخدمات المستشفى بالتنسيق مع مجلس الإدارة والإدارات المختلفة.
• رفع التقارير الدورية عن خدمات ونشاطات الجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة.
• الاشراف على برامج تقييم أداء العاملين ومتابعة تطبيق برامج التدريب والتعليم.
• الاشراف على تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.
يقدم المتقدم الوثائق الأتية:
• CV باللغتين العربية والانجليزية.
• صورة عن المؤهلات العلمية.
• صورة عن الخبرات والدورات التدريبية.
• صورة عن الهوية الشخصية.
مواعيد وطرق التقدم للوظائف المعلنة
• تقدم الطلبات المستوفاة للشروط فقط من خلال البريد الالكتروني التالي:
• تقدم الطلبات والأوراق الثبوتية من تاريخ 20/04/2023 حتى تاريخ 31/05/2023
• سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.