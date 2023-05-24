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وظيفة شاغرة في مستشفى الخدمة العامة بمدينة غزة

24 مايو 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مستشفيات الخدمة العامة- Public Aid Hospitals بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مدير اداري على أن يتوفر في المتقدم الشروط الآتية:

شروط التقدم لوظيفة مدير إداري

• شهادة البكالوريس في الإدارة أو أحد التخصصات ذات العلاقة من جهة معترف بها .

• عمل في المجال الإداري بحد أدني 5 سنوات منها عدد من السنوات في الإدارة الصحية.

• أن لا يزيد عمره عن 45 عاماً.

• لديه خبرة في كتابة التقارير ويفضل من لديه خبرة إضافية في كتابة وتسويق وإدارة المشاريع.

• لديه خبرة إشرافية لا تقل عن رئيس قسم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

• التفرغ الكامل والالتزام بساعات العمل الرسمي وتغطية ما يطرأ خارج ساعات العمل الرسمي.

• يجيد اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

• يجيد استعمال الحاسوب وبرامجه.

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

• يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.

مهام المتقدم للوظيفة

• المشاركة في وضع أهداف وخطط الجمعية بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

• الاشراف على العمليات الإدارية اليومية في الجمعية.

• المشاركة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة وجميع نشاطات وخدمات المستشفى بالتنسيق مع مجلس الإدارة والإدارات المختلفة.

• رفع التقارير الدورية عن خدمات ونشاطات الجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة.

• الاشراف على برامج تقييم أداء العاملين ومتابعة تطبيق برامج التدريب والتعليم.

• الاشراف على تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.

يقدم المتقدم الوثائق الأتية:

CV باللغتين العربية والانجليزية.

• صورة عن المؤهلات العلمية.

• صورة عن الخبرات والدورات التدريبية.

• صورة عن الهوية الشخصية.

مواعيد وطرق التقدم للوظائف المعلنة

• تقدم الطلبات المستوفاة للشروط فقط من خلال البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

• تقدم الطلبات والأوراق الثبوتية من تاريخ 20/04/2023 حتى تاريخ 31/05/2023

• سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

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