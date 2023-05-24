بدء عملية الاقتراع في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت

بدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة الكتلة الإسلامية وكتلتين طلابيتين.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الطلبة في الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتغلق عند الساعة الرابعة مساء، فيما يحق لـ 12163 طالبًا وطالبة التصويت لانتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد الطلبة.

وتتنافس الكتل الطلابية على 51 مقعدًا من مقاعد مجلس الطلبة في دورته الحالية 2023-2024، ويقترع الطلبة في خمسة مراكز وهي: كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.

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وتخوض الكتلة الإسلامية انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، عبر كتلة الوفاء الإسلامية بالرمز "ك" و الرقم "2".

وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي، في جامعة بيرزيت.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا في الانتخابات الطلابية الأخيرة بجامعة بيرزيت، مقابل 3379 صوتًا لصالح الشبيبة.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال الإسرائيلي واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين