الأكبر في تاريخ الاحتلال.. "الكنيست" يصادق على موازنة ائتلاف نتنياهو

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، فجر الأربعاء، على قانون الميزانية لعام 2023 - 2024، وقانون التسويات عن ذات العامين.

ووفق الإعلام العبري، فإن حجم الميزانية يبلغ 998 مليار شيكل، بواقع 484 لعام 2023، و514 لعام 2024، مشيرًا إلى أن هذه أكبر موازنة في "تاريخ (إسرائيل)"، وستحصل منها وزارة الجيش على 64 مليار شيكل.

وصوت على الميزانية وقوانين التسوية المرفقة بها 64 عضوًا مقابل معارضة 55.

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وشهدت جلسة "الكنيست" التي بدأت مساء أمس، حالة من الجدل بين الائتلاف الحكومي والمعارضة حول الميزانية.

وفي أعقاب انتهاء الجلسة صباح اليوم، غرد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر: "لقد فزنا في الانتخابات، ومررنا الميزانية، نحن مستمرون لمدة أربع سنوات ستكون جيدة".

المصدر / فلسطين أون لاين