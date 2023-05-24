فجر وصباح اليوم.. حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحي الشرقي في جنين، واعتقلت المواطن محمد أبو عزيز، ونجله الجريح أحمد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشه.

وفي جبع جنوب جنين، اعتقلت الشاب كرم الهدهد، وشقيقه حكيم، بعد مداهمة منزليهما، وسط اشتباكات مع المقاومين بالمنطقة.

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وفي مدينة نابلس، اعتقل الشابين بهاء طيان، وخليل أبو غضيب، عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أيهم السلامة بعد مداهمة منزل عائلته.

المصدر / فلسطين أون لاين