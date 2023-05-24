فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فجر وصباح اليوم.. حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

تعرّف على طقس فلسطين اليوم الأربعاء 24 مايو

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

توقعات بتفشي موجة جديدة لكورونا في الصين

كيف نحمي أطفالنا من خطر مواقع التواصل الاجتماعي؟

قرارات حاسمة من "الليغا" بعد الهتافات العنصرية

حركة المجاهدين: تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسير دقة

تحذيرات من ظهور هجمات وبرمجيات إلكترونية خطيرة

الجيش الأميركي ينشر صورة قنبلة لتدمير المنشآت تحت الأرض

فجر وصباح اليوم.. حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

24 مايو 2023 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
...
حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحي الشرقي في جنين، واعتقلت المواطن محمد أبو عزيز، ونجله الجريح أحمد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشه.

وفي جبع جنوب جنين، اعتقلت الشاب كرم الهدهد، وشقيقه حكيم، بعد مداهمة منزليهما، وسط اشتباكات مع المقاومين بالمنطقة.

اقرأ أيضا: مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة والقدس

وفي مدينة نابلس، اعتقل الشابين بهاء طيان، وخليل أبو غضيب، عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أيهم السلامة بعد مداهمة منزل عائلته.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الضفة #اعتقالات #مداهمات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة