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تعرّف على طقس فلسطين اليوم الأربعاء 24 مايو

24 مايو 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقعت الأرصااد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 24 مايو

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

طقس الخميس 25 مايو

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح عربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 26 مايو

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 27 مايو

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وحارًا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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