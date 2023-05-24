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قرارات حاسمة من "الليغا" بعد الهتافات العنصرية

24 مايو 2023 . الساعة 03:45 بتوقيت القدس
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أصدرت لجنة المنافسة بعض القرارات، التي تخص مباراة فالنسيا وريال مدريد، التي فاز بها الأول بهدف دون رد في معقله ملعب "الميستايا" الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

وأعلنت لجنة المنافسة إغلاق جزئي لمدرجات ملعب فالنسيا لخمس مباريات، وعقوبة مالية قدرها 45 ألف يورو بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار البيان، إلى أن فالنسيا يمكنه تقديم استئناف خلال 10 أيام عمل أمام لجنة الاستئناف.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أنه تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فينيسيوس خلال المباراة، وبالتالي قد يتم استدعاؤه لمباراة رايو فاليكانو غدا الأربعاء.

المصدر / وكالات
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