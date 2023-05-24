حركة المجاهدين: تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسير دقة

عقبت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على تدهور صحة الأسير المريض وليد دقة المصاب بمرض السرطان، والذي يقبع حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي وصل نسخة عنه، إن العدو الصهيوني يمارس سياسية القتل البطيء مع الأسير دقة، محملةً الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته.

واعتبرت أن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير" الذي يطالب بإنهاء حياة الأسير وليد دقة داخل السجن "تعبير واضح عن العقلية الإجرامية الصهيونية، وتجسيد صريح لحجم الجرائم اللاإنسانية التي تمارس ضد الاسرى.

كما دعت الحركة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالوقوف على واجباتها بإنقاذ حياة الأسرى المرضى قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين