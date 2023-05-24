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الإعلام العبري: الكابينت يجتمع قريباً بشأن الجبهة الشمالية

24 مايو 2023 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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الكابينيت

أفادت قناة (كان) العبرية، بأن اجتماعاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيعقد قريباً بشأن الجبهة الشمالية.

وأوضحت بأن وزراء (كابينت) تلقوا ​​تحديثاً، مفاده أن اجتماعاً للمجلس بشأن الجبهة الشمالية سيُعقد قريباً.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إننا "نفاجئ إيران دوماً، سوف نفاجئ كل أعدائنا"، جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان وزير جيش الاحتلال، "يؤاف غالانت"، قال في وقت سابق اليوم إن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية".

ووفق ما نقله صحفي إسرائيلي، يدعى "ماندي ريزل"، فإن هذه التصريحات، أطلقها غالانت، خلال لقائه رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة".

وأوضح: أن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له هو أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية، يجب أن نكون جاهزين في أي لحظة".

المصدر / وكالات
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