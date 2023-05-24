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سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب غرب جنين

24 مايو 2023 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل في قرية طورة بمنطقة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها، أن سلطات الاحتلال سلمت المواطن عزيز صالح زيد إخطارا بهدم منزله قيد الإنشاء ومساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، وأمهلته 96 ساعة قبل تنفيذ الهدم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت أمس بهدم منزل آخر في القرية يعود للمواطن أحمد محمد قبها ويتكون من طابقين وأمهلته 96 ساعة تمهيدا للهدم، بحجة عدم الترخيص.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي (119) منزلا أو شقة سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع عام 2023 الجاري. وأوضح مركز "معطى" أن قوات الاحتلال هدمت 119 منزلا وشقة سكنية، منها (9) مساكن تعود ملكيتها لعوائل شهداء أو أسرى نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر يوم الثلاثاء 23-5-2023 فجّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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