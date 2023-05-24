17 عملاً مقاوماً في الضفة بـ24 ساعة الماضية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسجلت 17 عملا مقاوما، تسببت بـ 3 إصابات في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، 3 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، إلى جانب إلقاء زجاجتين حارقتين، وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

واندلعت مواجهات في العيزرية وأبوديس ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وفي نعلين برام الله، وقباطية في جنين.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في قباطية بجنين، في حين تصدى مواطنون للمستوطنين في عزون بقلقيلية، وحطموا مركباتهم.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مخيم بلاطة، وتصدى المواطنون للمستوطنين في حوارة وحطموا مركباتهم، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين