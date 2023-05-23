المالية بغزة تعقد اجتماعًا مع شركات الوقود والغاز لمكافحة النقاط العشوائية

عقدت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة، اجتماعاً مع جمعية أصحاب شركات الوقود والغاز؛ لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لضبط السوق ومكافحة النقاط العشوائية وبعض الملفات الأخرى.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة عوني الباشا، والوكيل المساعد ابراهيم صيام ومدير عام الإدارة العامة للبترول إياد الشوربجي، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام عمرو الراعي، إلى جانب رئيس الجمعية وأصحاب شركات الوقود والغاز.

ورحب الباشا بالحضور، مؤكداً حرص وزارة المالية على تذليل أي عقبة تواجه عمل شركات الوقود والغاز، لما تمثل من قطاع حيوي ومهم في الحركة التجارية بغزة.

وبين الباشا أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص بما يساهم في تجويد الخدمات والحفاظ على الاقتصاد الوطني والمواد الأساسية من وقود وغاز للجمهور.

كما أشار مدير عام البترول إياد الشوربحي إلى أن مذكرة التفاهم هي تطور مهم في العلاقة بين الطرفين يساهم في ضبط السوق وتعزيز التعاون لمواجهة النقاط العشوائية والمشكلات العالقة، مؤكداً أهمية تنفيذ بنود التفاهم بالمسؤولية التشاركية والتكاملية بين الطرفين.

وناقش الطرفان آليات التنسيق والتعاون لضبط سوق الغاز في قطاع غزة، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود المبذولة في حماية المواطن وتعزيز الاقتصاد المحلي.

المصدر / فلسطين أون لاين