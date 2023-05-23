مفاجأة: كوندي يطلب الرحيل عن برشلونة

كدت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن المدافع الفرنسي جول كوندي يرغب في الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإسباني للموسم الحالي، نادي برشلونة، وذلك اعتبارًا من يونيو القادم، وسط ترقب من أندية إنجليزية عديدة.



وقال موقع "فوتبول إسبانيا" إن كوندي ليس مرتاحًا للعب في مركز الظهير الأيمن في برشلونة، إذ يريد الانتقال إلى فريق آخر يضمن له العودة إلى مركزه الأساسي كقلب دفاع، مشيرًا إلى أن اللاعب قرر دراسة جميع العروض التي ستصل إدارة النادي حول مستقبله.



وأضاف التقرير: "رغم تمسك تشافي هيرنانديز بخدمات الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، سيسمح مسؤولو برشلونة لكوندي بتحقيق رغبته ومغادرة النادي الكتالوني، حال وصول عرض من أجله لا تقل قيمته عن 80 مليون يورو".



وأوضح ذات المصدر، أن كوندي لم يطالب بالرحيل عن برشلونة، إلّا بعدما أخلّ تشافي بوعده له والمتمثل في إشراكه في مركزه الأصلي قلب الدفاع بدلًا من مركز الظهير الأيمن، وذلك بسبب افتقاره إلى لاعبٍ في المستوى بذلك المركز.



وكان المدافع الفرنسي قد التحق بنادي برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، حيث وقّع على عقد مدته 5 سنوات مع النادي الكتالوني، ورغم ذلك، أجبرت رغبة الفريق في تخفيض الرواتب وموازنة قواعد اللعب المالي النظيف مسؤولي النادي على الموافقة على التخلي عن خدمات النجم الفرنسي.



وأما بخصوص الوجهة المحتملة لكوندي حال تأكد رحيله عن برشلونة، فقال الإعلامي الإسباني توني خوان مارتي في تغريدة عبر تويتر: "العديد من الأندية الإنجليزية مهتمة بالتعاقد مع كوندي، إذ كان بالفعل ضمن خيارتها منذ كان لاعبًا في إشبيلية".



وأضاف: "يبحث بايرن ميونخ أيضًا عن قلب دفاع، لكن المدرب توماس توخيل، طلب التعاقد معه لشغل مركز الظهير، حينما كان مديرًا فنيًّا لفريق تشيلسي الإنجليزي العام الماضي".

المصدر / فلسطين اونلاين