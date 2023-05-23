المكبر يتعاقد مع أربعة لاعبين

غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي جبل المكبر لاتفاق مع أربعة من أبرز اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق، الذي يسعى للحفاظ على لقب دوري المحترفين في الموسم المقبل إلى جانب مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

واتفق المكبر مع ثلاثة من لاعبي جاره هلال القدس الذي حل وصيفا له في نهاية الموسم الماضي، حيث تعاقد المكبر مع محمد مراعبة وهاني عبد الله ومحمد علي عبيد، بعد انتهاء عقودهم مع الهلال الذي يواجه أزمة مالية في أخر عامين أدت لرحيل العديد من لاعبيه.

وفي نفس الإطار تعاقد نسور الجبل مع محمد يامين متوسط ميدان شباب الخليل والمنتخب الوطني، بعدما أعلن رحيله عن الفريق الخليلي الذي لعب معه في المواسم الثلاثة الماضية.

وتأتي تعزيزات الفريق بناء على رغبة سمير عيسى المدير الفني للفريق، خاصة وأن اللاعبين الأربعة سبق لهم المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مع أنديتهم بالإضافة لمشاركة بعضهم مع المنتخب، الأمر الذي سيعزز من قوة الفريق سواء في المنافسة محليا أو تحقيق نتائج قوية في البطولة الآسيوية.

وكان جبل المكبر جدد تعاقده مع الحارس المخضرم رامي حمادة إلى جانب المدافعين المهدي عيسى وبهاء علقم.

المصدر / فلسطين أون لاين