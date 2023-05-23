13 مرشحا لانتخابات مجلس إدارة شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

تقدم 13 مرشحا للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة نادي شباب رفح، مع انتهاء الفترة المحددة للترشح، الذين سيتنافسون على 7 مقاعد للدورة الإنتخابية 2023-2026.

وأبدى 13 من أعضاء الجمعية العمومية رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات وهم إسماعيل أبو نجا وفريد الخطيب والدكتور عمر قشطة وميسرة لافي ومحمد موافي وعصام قشطة وعبد الفتاح عزام الدكتور صالح النمس وياسر المغربي ومحمود قشطة وجهاد الشاعر وعيسى النحال وياسر بربخ.

وسبق لجميع المتقدمين العمل بمجلس إدارة شباب رفح في دورات انتخابية سابقة، باستثناء أربعة من المرشحين هم محمد موافي وميسرة لافي وياسر بربخ وجهاد الشاعر وستكون المرة الأولى لهم حال نجاحهم في الانتخابات.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أوقفت كافة الإجراءات الانتخابية خلال فترة العدوان على قطاع غزة، ليتم فتح باب الترشح حتى يوم أمس الثلاثاء، فيما سيتم فتح باب الطعون والاعتراض لثلاثة أيام بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت 27 من مايو الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح المجال أمام المرشحين للانسحاب من 28 وحتى 30 من الشهر الحالي، قبل أن يتم عرض القائمة النهائية للمرشحين بداية من يوم 31 مايو الجاري، فيما سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية في الثاني من يونيو القادم، على أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي شباب رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين