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قاسم: الاحتلال عامل تهديد لكل المنطقة

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قاسم: الاحتلال عامل تهديد لكل المنطقة

23 مايو 2023 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي، بالعدوان على دول المنطقة، "يؤكد من جديد أن العدو الصهيوني هو عامل تهديد لكل المنطقة، وأنه يشكل خطراً حقيقياً على أمتنا".

واعتبر قاسم، في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أن تهديدات الاحتلال المستمرة، سلوك إرهابي، وتعبير عن "حالة الخوف والقلق الذي يعيشه الكيان، بسبب تطور قدرات قوى المقاومة في المنطقة".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، قال أمس الاثنين، إن "كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية عن غالانت قوله: "إذا زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 90 بالمائة، فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط"، زاعماً أنها تخوض حرب استنزاف ضد (إسرائيل) عبر وكلائها القريبين من الحدود.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع لكتلة "الليكود" بحضور شركائه في الائتلاف الحكومي، إن "(إسرائيل) تفاجئ إيران على الدوام"، واستطرد قائلا: "(إسرائيل) ستوجه ضربات مفاجئة إلى أعدائها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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