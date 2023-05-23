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روسيا تختبر منظومة صاروخية واعدة متعدّدة المهام

23 مايو 2023 . الساعة 21:10 بتوقيت القدس
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منظومة "هرمس"

تستمر روسيا في اختبار منظومة "هرمس" الصاروخية المتعدّدة المهام والمضادة للدبابات.

صرَّح بذلك لوكالة "نوفوستي" الروسية ناطق باسم شركة "الأنظمة الفائقة الدقة"، بصفتها فرعًا من شركة "روستيخ" الروسية.

وقال إن المنظومة الجديدة البعيدة المدى ستستخدم لتدمير المدرعات والمنشآت العسكرية والمروحيات والمسيّرات.

وأضاف أن اختبارات المنظومة مستمرة، آخذًا بالحسبان التغيرات التي طرأت على الأوضاع والمهام القتالية التي ينفذها الجيش الروسي.

وسيتَّخذ قرارًا بتزويد القوات الروسية بها بناء على نتائجها.

وستستخدم المنظومة، حسب الناطق، لإصابة الأهداف على مدى حتى 100 كيلومتر، وبين تلك الأهداف الدبابات والمدرعات المستقبلية، والمنشآت، والسفن والطائرات البطيئة.

وتبلغ سرعة الصاروخ الذي تطلقه المنظومة 13000 متر/ثانية، وتزن رأسه الشديدة الانفجار 28 كيلوغرامًا.

وقد تنصب "هرمس" على أية منصة للشاحنات المتوسطة والكبيرة الحمولة.

ويتميَّز صاروخها بدقة الإصابة الفائقة، ويحلّق الصاروخ إلى الهدف أولًا بفضل إشارات الملاحة الواردة من منصة الإطلاق، ثم يتم تشغيل منظومة الملاحة الاستمرارية الداخلية.

وبعد الاقتراب من الهدف يقوم الصاروخ بالتقاطه بواسطة  الرأس الموجهة ذاتيًّا.

المصدر / مواقع إلكترونية
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