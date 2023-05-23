الاحتلال يتراجع عن تصريحات متطرفيه بشأن مستوطنة "حومش"

أفاد موقع عبري، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقلت رسالة إلى الإدارة الأمريكية تفيد بعدم نيتها إقامة مستوطنات جديدة في مستوطنة "حومش" شمالي الضفة الغربية.

ونقل موقع "واللا" العبري أن الرسالة إلى الإدارة الأمريكية، أكدت "أن خطة وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، لمضاعفة عدد المستوطنين لن تتحقق، ولايوجد نية لتحويل البؤرة الاستيطانية غير القانونية في "حومش" الواقعة في عمق الضفة الغربية إلى مستوطنة جديدة".

وأكد الموقع أن "الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من إعادة المستوطنين إلى بؤرة حومش، لأنها تعقّد بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية في المستقبل".

وكان الاحتلال قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميًّا، السماح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى مستوطنة "حومش" الاستيطانية، شمال الضفة الغربية، والتي تمَّ إخلاؤها عام 2005 ضمن ما سمّيت آنذاك بخطة "فك الارتباط".

يُذكر أن مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط"، الذي صوت عليه كنيست الاحتلال في مارس/ آذار الماضي، أدَّى إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية ودولية واسعة.

وكان وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يجعل العودة للمستوطنات شمال الضفة أمرًا ممكنًا بعد 18 عامًا.

ويقود بنيامين نتنياهو ائتلافًا حكوميًّا يضم أحزابًا من أقصى اليمين الديني والقومي، المؤيّد للاستيطان والمناهض للفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين