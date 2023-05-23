ندوة في بيروت: الشعب الفلسطيني مصمم على الصمود رغم 75 عامًا من التضحيات

أكد أكاديميون فلسطينيون، أن الشعب الفلسطيني مصمم على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حلم العودة إلى دياره، رغم تقديمه لـ100 ألف شهيد وأضعافهم من الجرحى وقرابة مليون معتقل وأسير منذ وقوع نكبة العام 1948.

جاء هذا في سياق ندوة سياسية نظمها مركز "العودة" الفلسطيني -مستقل مقره بريطانيا- في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "النكبة 75 واتجاهات الصراع والحل"، بحضور كتاب ومثقفين ونشطاء فلسطينيين.

وأدار الندوة الناشط السياسي الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس منصة "iPalestine" الدولية خالد الترعاني، واستضافت النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، والمدير العام لمركز "الزيتونة" للدراسات والاستشارات محسن صالح، ومدير عام "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية - مسارات" هاني المصري، والناشط والكاتب الفلسطيني في بريطانيا محمد صوالحة.

وقال محسن صالح إن ذكرى النكبة "تأتي في ظل واقع فلسطيني بائس لا يُمكنّنا من أن ننفذ مشروعا وطنيا على الأرض".

لكنه شدد في المقابل على أن "الشعب الفلسطيني مليء بالطاقات والأمل، فمئة عام كلها انتفاضات وثورات وصمود، وبالتالي فإن النكبة هي العنوان الذي نجتمع عليه حتى ننطلق باتجاه الأمل وصناعة الإنسان وتجديد الذات وتوريث الراية من جيل إلى جيل".

وأشار حسن خريشة إلى أن السنوات الـ75 من عمر النكبة الفلسطينية تخللها نكبات كان المسبب الرئيس لها الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي والأوروبي له، مضيفا أن إحياء ذكرى النكبة بشكل سنوي "محطة تذكير لنا وللأجيال وللعالم أن الشعب الفلسطيني يعيش المأساة منذ أكثر من 7 عقود ولا أحد يتحرك من أجل إنهاء معاناته".

وتحدث خريشة عن "رزمة مشاريع سياسية عديدة تخللت سنوات النكبة، لم تفض إلى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي المقدمة منها حقه بالعودة إلى دياره الأصلية كما نص عليه القرار الأممي 194".

وأشار إلى أن هذا الواقع أوجد قناعة لدى الفلسطينيين "باتت تتعزز بشكل أكبر لدى الجيل الشاب بأن الحل يكمن بالمقاومة لإعادة فرض الحقائق على الأرض واستعادة الحقوق" وفق تقديره.

واعتبر الناشط محمد صوالحة، أن عوامل القوة لدى الفلسطينيين حاليا باتت أقوى بكثير مما كانت عليه في العام 1948 في كل المجالات.

وبحسب تقديره فإن "تأييد الفلسطينيين على المستوى الشعبي يزداد بشكل جارف في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، على عكس ما هو عليه المستوى الرسمي الذي يزداد تأييدا لإسرائيل أكثر وأكثر".

وبيّن أن (إسرائيل) قامت بدعم غربي "كان ولا زال ملتزما بأمن واستقرار إسرائيل واستمرارها، لكن القادة الغربيين باتوا يدركون الآن بأن المشروع الصهيوني وصل إلى الذروة وبات مهدد بالانهيار".

بدوره، قال هاني المصري، إنه بعد 75 من النكبة ورغم كل الحروب والدمار والمؤامرات "إلا أن القضية الفلسطينية لازالت حية ومستمرة، مع عدم إغفال الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني".

وأفاد المصري أن هناك نقاط قوة كثيرة لدى الفلسطينيين "أهمها عدالة قضيتهم وتفوقها الأخلاقي، وعمقها العربي والإسلامي والدولي التحرري الإنساني، وأنها قضية جامعة وقابلة للاستخدام، فضلا عن وجود القدس والأرض مهد الديانات كلها".

وأضاف أنه "رغم كل هذه العذابات التي لحقت بالشعب الفلسطيني إلا أن الحركة الصهيونية لم تستطع أن تحقق أهدافها كاملة".

وتابع المصري إن "(إسرائيل) تشهد في الوقت الحالي، أزمة بنيوية عميقة تتعلق بهويتها وبمن هو اليهودي وبالصراع بين التيارين الديني والليبرالي، وهو ما يوفر فرصة تاريخية للفلسطينيين في الوقت الحالي لخفض وتيرة الصراع من جانبهم حتى تتصاعد داخل الإسرائيليين" وفق تقديره.

المصدر / فلسطين أون لاين