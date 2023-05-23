نصيحة من غوندوغان نجم مانشستر سيتي لحصد الثلاثية

حضّ الالماني إيلكاي غوندوغان فريقه مانشستر سيتي الانكليزي على الحفاظ على تركيزه حيث يملك بطل انكلترا المتوّج الاسبوع الماضي فرصة ذهبية لإحراز ثلاثية تاريخية هذا الموسم.

تُوج سيتي بلقب "بريميرليغ" للمرة الخامسة في ستة مواسم السبت، عندما سقط ارسنال الثاني امام نوتنغهام فوريست.

واحتفل فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا باللقب الاحد بُعيد فوزه على تشلسي 1-0، قبل ان يرفع قائد الفريق غوندوغان الكأس.

وبعد ضمانهم اللقب للعام الثالث تواليًا، تتجه انظار سيتي الى تكرار انجاز جاره يونايتد الذي احرز ثلاثية الدوري ودوري ابطال اوروبا وكأس انكلترا في موسم 1998-99.

وقال "لم نخسر أي مباراة منذ أسابيع وهذا هو المعيار الذي يجب أن نضعه لأنفسنا".

وتابع "نحن لا نفعل شيئًا مختلفًا - نفعل نفس الأشياء التي فعلناها في الأسابيع القليلة الماضية ونأمل أن تكون نهاية خاصة حقًا للموسم.

واردف الالماني "أنا أحب النادي وأن أكون جزءًا من هذا الفريق المذهل. من الواضح أننا نريد إنهاء الموسم بلقبين آخرين. لدينا نهائيان آخران كبيران، وستكون آخر مباراتين من الدوري الإنكليزي الممتاز استعدادًا لذلك. لا نريد أن نتخلى عن أي شيء. أود رفع لقبين آخرين".

ويقف امام حلم سيتي بإحراز الثلاثية كل من مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنكلترا على ملعب ويمبلي في 3 حزيران/يونيو المقبل، وإنتر الايطالي في نهائي دوري الابطال في إسطنبول بعدها بسبعة ايام.

من جهته، ابدى لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، الذي حصد لقب الدوري خمس مرات على غرار غوندوغان، ثقته بأنّ سيتي يمكن أن يفعل شيئًا "مميزًا" في نهاية موسم مظفّر.

وقال دي بروين "نحب الفوز، ولا نشعر بالملل منه أبدًا. لقد فزنا كثيرًا في الماضي، لكننا نريد الفوز مرارًا وتكرارًا".

وأضاف البلجيكي "نحن نواصل العمل. سوف نستمتع بالمباريات ضد برايتون وبرنتفورد ونستعد لمانشستر يونايتد وإنتر ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز.

وتابع "الكل يريدها. نعلم أننا بحاجة للفوز بمباراتين، لكنهما مباراتان صعبتان، ونحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا بأفضل شكل ممكن ونأمل أن نتمكن من الفوز بها".