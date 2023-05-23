دعوات للاعتكاف في الأقصى الخميس القادم والتصدّي لاقتحامات المستوطنين

أطلق نشطاء مقدسيّون مناشدات ودعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى يوم الخميس القادم؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمَّى بـ"جماعات الهيكل" لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمَّى "عيد الأسابيع" اليهودي.

وأكدت الدعوات على ضرورة شدِّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك، وإحياء جميع الصلوات داخل باحاته، والتواجد فيه بشكل مكثف.

كما انطلقت دعوات مقدسيّة لإحباط تحضيرات المستوطنين لاقتحامٍ كبير للمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع ما يسمَّى "عيد الأسابيع" العبري.

وشدَّدت الدعوات على ضرورة إفشال مخطَّطات منظَّمات "الهيكل" الاستيطانية، وتجهيزاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى.

وانطلقت دعوات شبابية للمشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية وإشعال المواجهة في جميع نقاط التماس مع الاحتلال بالضفة، لمواجهة مخطَّط اقتحام الأقصى الجمعة القادمة.

وأكد الحراك الشبابي في فلسطين على ضرورة المشاركة الواسعة في الفعاليات وإشعال المواجهات، الجمعة 26 مايو، للوقوف في وجه مخطَّط تهويدي كبير لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى بـ" عيد الأسابيع"، وقال: "الأقصى يترقب دعمكم ومؤازرتكم، لا تتركوه وحيدًا".

وكانت حركة حماس أكدت أنّ شعبنا الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى وحيداً، ولن يستسلم أمام عدوان الاحتلال، محمّلة الاحتلال مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين