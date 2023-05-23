الداخلية: اتخاذ المزيد من الإجراءات المشدَّدة لضبط نقاط الغاز

أشادت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بالأداء البطولي لطواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى عصر اليوم.

وقالت في بيان صحفي: "إن سرعة وشجاعة طواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق حالت دون وقوع كارثة محقَّقة في حال تمدّد الحريق إلى منازل المواطنين، بالرغم من تعرّض الطواقم المختصة للخطر الشديد والمباشر".

وأشارت إلى إصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني من جرَّاء انفجار أسطوانة غاز في أثناء قيام الطواقم بواجبها في السيطرة على الحريق.

وأوضحت الداخلية أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تتابع إجراء التحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب نقطة الغاز العشوائية، والمحطة المزوّدة لها بالغاز، وإحالة الملف للنيابة العامة.

وقالت: "سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات المشدَّدة لضبط وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية المتبقية في محافظات غزة كافة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين