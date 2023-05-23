سلمان بن إبراهيم: السعودية قادرة على استضافة كأس العالم

اعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة، أن "السعودية قادرة على استضافة كأس العالم" لكن يتعيّن "اختيار الوقت المناسب" لاحتضان قارته الحدث العالمي في عام 2030 أو 2034.

وفيما استضافت قارة آسيا المونديال مرتين في تاريخها، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2022 في قطر، يتردّد اهتمام السعودية باستضافة الحدث العالمي المقام مرّة كل أربع سنوات.

ومع إقامة نسخة 2026 المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة الأولى في ثلاث دول، تدور المنافسة على استضافة نسخة 2030 مع بروز ملف أوروبي-إفريقي مشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب، وآخر أميركي جنوبي يضمّ الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي، يصادف مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك، فيما كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة فرانس برس في شباط/فبراير أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

وفي حوار مع الصحفيين في بيروت على هامش زيارته الأخيرة إلى سوريا ولبنان، قال بن ابراهيم الإثنين "السعودية قادمة بقوة وننسّق مع الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لاحتضان كأس العالم 2030 أو 2034 بالاتفاق مع الجميع، عندما يُقدّم الملف، نريد ضمان نجاحه بنسبة 90 بالمائة على الأقل".

وأردف بن ابراهيم "أعتقد ان السعودية بلد قادر على تنظيم بطولة مماثلة، لكن علينا اختيار الوقت المناسب، في 2030 أو 2034، بحسب الظروف ونسب النجاح".

المصدر / فلسطين اونلاين