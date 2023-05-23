الشرطة الإسبانية تنفذ أول قرار بعد الإساءات التي تعرَّض لها فينسيوس

أُوقف ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم وجَّهوا إساءات عنصرية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وأفادت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بعدما أثارت هذه الإساءات موجة من السخط في البلاد وخارجها في بيان "تم إيقاف اليوم في فالنسيا ثلاثة شبَّان بسبب تصرّفات عنصرية حدثت الأحد خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد".

وتوقَّفت مباراة الأحد لعدَّة دقائق وكتب الحكم في تقريره بعد صافرة النهاية أن صيحات "القرد" كانت موجَّهة إلى فينيسيوس.

وفتح الادعاء الإسباني تحقيقاً في الحادث الذي دانه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس.

وقالت الشرطة في وقت سابق الثلاثاء إنها ألقت القبض على أربعة رجال يشتبه في قيامهم بتعليق دمية فينيسيوس جونيور من على جسر طريق سريع بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد في 26 كانون الثاني/يناير الماضي قبيل مباراة الدربي بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

كما رفعت لافتة باللونين الأحمر والأبيض لأتلتيكو كُتب عليها "مدريد تكره ريال".

وأفادت الشرطة المحلية في بيان منفصل أن الرجال الاربعة الذين اعتقلوا في مدريد "يشتبه في ارتكابهم جريمة كراهية بسبب تعليق دمية بقميص فينيسيوس من على جسر".

المصدر / فلسطين اونلاين