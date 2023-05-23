فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

4 إصابات من الدفاع المدني خلال السيطرة على حريق بالنصيرات

الاحتلال يهدم 119 منزلًا وشقة سكنية في الضفة والقدس منذ مطلع العام الجاري

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حماس تدعو لتحرّك عربي ودولي فاعل لوقف سياسة الاحتلال الاستيطانية

الإغاثة الزراعية تنفذ مشروعًا لتطوير أربعة مشاتل زراعية بغزة

كتلة الصحفي تُرحّب بتدخل الاتحاد العام للصحفيين العرب في حلّ أزمة النقابة

قوات الاحتلال تشتبك مع المقاومين بعد اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي للأسير مجد عمارنة وابنيه

"الاقتصاد" تُصدر إحصائية الحركة التجارية عبر المعابر خلال أسبوع

نائب أردني لـ"فلسطين": الاعتداءات الإسرائيلية على "الوصاية الهاشمية" تُنذر بتداعيات خطيرة

بالفيديو 4 إصابات من الدفاع المدني خلال السيطرة على حريق بالنصيرات

23 مايو 2023 . الساعة 16:49 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن جهاز الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة 4 من عناصره خلال محاولة السيطرة على حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن قوات من الدفاع المدني بمساندة من الشرطة، تعاملت مع حريق كبير نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأدَّى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه تمَّت السيطرة على النيران، فيما تواصل الأطقم المختصة العمل على تأمين المكان وتبريده، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حريق #انفجار #الدفاع المدني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة