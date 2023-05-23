4 إصابات من الدفاع المدني خلال السيطرة على حريق بالنصيرات

أعلن جهاز الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة 4 من عناصره خلال محاولة السيطرة على حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شاهد | إصابة 4 من عناصر الدفاع المدني أثناء إطفاء حريق شب في نقطة تعبئة غاز عشوائية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.#السودان_اشتباك_مسلح pic.twitter.com/Lg9ClU9gfN — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 23, 2023

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن قوات من الدفاع المدني بمساندة من الشرطة، تعاملت مع حريق كبير نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأدَّى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه تمَّت السيطرة على النيران، فيما تواصل الأطقم المختصة العمل على تأمين المكان وتبريده، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين