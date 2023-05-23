الاحتلال يهدم 119 منزلًا وشقة سكنية في الضفة والقدس منذ مطلع العام الجاري

رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي (119) منزلًا أو شقة سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع عام 2023 الجاري.

وأوضح مركز "معطى" أن قوات الاحتلال هدمت 119 منزلًا وشقة سكنية، منها (9) مساكن تعود ملكيتها لعوائل شهداء أو أسرى نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر أن قوات الاحتلال هدمت ثلاث شقق سكنية تعود ملكيتها لعائلتي الشهيدين: عبد الرحمن هاني عابد، وأحمد أيمن عابد بتاريخ 1-1-2023 في بلدة كفردان بجنين، ومنزل عائلة الشهيد عدي التميمي في 25-1-2023 في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة الشهيد حسين قراقع بتاريخ 11-2-2023 من مدينة بيت لحم، وهدمت في 16 من ذات الشهر منزل عائلة الشهيد محمد كمال الجعبري في الخليل.

وبتاريخ 2-5-2023 هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان في قرية حجة بقلقيلية، وهدمت منزل عائلة الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت.

وفجر اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فجَّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تعرف بـ"سياسة العقاب الجماعي" ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة.

فيما أكد مراقبون على أن سياسة هدم البيوت التي ينتهجها الاحتلال بحق منفذي عمليات المقاومة البطولية أثبتت فشلها في ردع المقاومة والحدِّ من تزايدها في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين