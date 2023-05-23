حماس تدعو لتحرّك عربي ودولي فاعل لوقف سياسة الاحتلال الاستيطانية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرّك الفاعل لحماية مدينة القدس المحتلة من خطر التهويد، ووقف الاحتلال عن سياساته الاستيطانية الممنهجة التي تستغل الصمت الدولي في التوسّع الاستيطاني المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية الداعية لوقفه وإزالته.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء "إن منح سلطات الاحتلال الصهيوني، الموافقة المبدئية على بناء 400 وحدة استيطانية في بلدة أبو ديس، بما يمهّد الطريق لإنشاء حي استيطاني جديد في قلب البلدة، يُعدّ تصعيداً خطيراً ومحاولة مكشوفة لإحكام السيطرة على محيط مدينة القدس وعزلها عن امتدادها الفلسطيني".

وشدَّدت على أن ذلك لن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة متوهّمة على مدينة القدس التي ستبقى عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدة أن شعبنا سيبقى على عهد الوفاء بالدفاع عن حقوقه الوطنية وأرضه ومقدَّساته الإسلامية والمسيحية حتى زوال الاحتلال الصهيوني الفاشي.

المصدر / فلسطين أون لاين