كتلة الصحفي تُرحّب بتدخل الاتحاد العام للصحفيين العرب في حلّ أزمة النقابة

رحّبت كتلة الصحفي الفلسطيني باستعداد الاتحاد العام للصحفيين العرب للتدخل في حلّ الأزمة القائمة بين الأطر والكتل الصحفية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وثمّنت الكتلة موقف الاتحاد الداعي لضرورة وجود نقابة صحفيين فلسطينية مهنية وديمقراطية قادرة على احتضان الجميع كإطار مهني جامع لكلّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين على اختلاف مشاريعهم الفكرية والسياسية والمهنية.

وأكدت كتلة الصحفي استعدادها الكامل للتعاطي مع مبادرة الاتحاد العام للصحفيين العرب وتقديم كل التسهيلات الممكنة لرعاية حوار يجمع الكتل والأطر الصحفية كافة على قاعدة الشراكة والتوافق بما يخدم مصالح الصحفيين الفلسطينيين.

ودعت الجبهة الشعبية في وقت سابق إلى حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، وبما يقود لاتفاق على عقد مؤتمر خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء لأحد، ويُعزّز من مكانة ودور النقابة.

ورحبت كتلة الصحفي الفلسطيني بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية يُفضي لعقد مؤتمر النقابة خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء أحد.

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المصدر / فلسطين أون لاين