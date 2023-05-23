الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي للأسير مجد عمارنة وابنيه

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي والاعتقال التعسفي للأسير مجد_ عز الدين_ عمارنة، وابنيه مجاهد وأحمد، المتواجدين في سجن النقب، بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات لهم للاطمئنان على وضعهم.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي وصل " ": "إنّ الأسير مجد عمارنة -عز الدين- (52 عاماً) من جنين، خاض إضرابا عن الطعام من تاريخ 23/04/2023 حتى تاريخ 04/05/2023 لمدة 12 يومًا، وتم الاتفاق على فك الإضراب مقابل أن يتم تحديد سقف لاعتقاله الإداري، وتقديم العلاج لابنه مجاهد المعتقل معه في القسم نفسه إلى جانب ابنه الآخر أحمد، الذي تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري، حيث تم تمديده ثلاث مرات، في كل مرة أربعة أشهر، وينتهي التمديد الحالي بتاريخ 15/08/2023.

ويعاني مجاهد (21 عاما) والمحكوم لمدة عامين، من تشنجات في الوجه والكتفين والرجلين واليدين، وانتفاخ في الشفتين وانزياح في الفم نتيجة إعطائه أربعة إبر بنج عندما راجع عيادة الأسنان.

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وكانت إدارة السجن قد أخلّت بالاتفاق المتعلق بفك الإضراب مع والده، ولم يقدم لمجاهد أي علاج، واليوم أصبح يعاني من حالة عصبية وتشتت ونسيان وعدم تركيز، ووضعه الصحي آخذ بالتدهور بشكل سريع.

وأضاف محامي الهيئة: "أنّ الأسير مجد عمارنة ضرير ويعاني من مشاكل في المعدة والقولون العصبي والضغط، كما تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري وتمديده ثلاث مرات لمدة ستة أشهر، إذ ينتهي التمديد الحالي بتاريخ 18/6/2023، ومؤخرًا أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا موافقتها على تمديده للمرة الرابعة لمدة أربعة أشهر إضافية".

المصدر / فلسطين أون لاين