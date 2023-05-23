"الاقتصاد" تصدر إحصائية الحركة التجارية عبر المعابر خلال أسبوع

أصدرت الادارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد، تقريرها الأسبوعي للفترة الممتدة من 16مايو حتى 22 مايو 2023، الخاص بالحركة التجارية الأفراد على المعابر.

وقالت: "إن أيام عمل معبر "كرم أبو سالم" كانت 5 أيام خلال الفترة المذكورة، فيما عمل معبر رفح لمدة 3 أيام خلال ذات الفترة".

وأوضحت أن اجمالي الحركة التجارية للواردات على المعابر خلال الاسبوع 3014 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 2003شاحنة، و معبر رفح التجاري بواقع 1011 شاحنة.

وبينت أن هذه الشاحنات متنوعة ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات.

وذكرت أنه تم ادخال 221 شاحنة محروقات المعابر منها 114 شاحنة محروقات عن طريق معبر كرم أبو سالم و 107 شاحنة محروقات عن طريق معبر رفح.

ولفتت إلى دخول 64 شاحنة من المساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة.

وقالت: "إنه تم تصدير 155شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 114 شاحنة، وصادرات عبر معبر رفح بواقع41 شاحنة".

وأوضحت أن الصادرات تنوعت ما بين نحاس خردة وتوت ومحارم وأثاث وخضار وملابس وشيبس.

أما حاجز بيت حانون فكانت كمية الذهب الذي تم تصديره من خلاله الى الضفة 14,076 جرام وكمية الذهب الوارد من الضفة بلغت 6,871 جرام.

وبخصوص حركة الافراد عبر معبر بيت حانون تم تسجيل 12,880حركة لمواطنين مغادرين و 12,546حركة لمواطنين عائدين.

المصدر / فلسطين أون لاين