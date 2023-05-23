دعوات لإشعال المواجهة مع الاحتلال لصدّ مخطط اقتحام "الأقصى" الجمعة القادمة

انطلقت دعوات شبابية للمشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية وإشعال المواجهة في جميع نقاط التماس مع الاحتلال بالضفة، لمواجهة مخطط اقتحام الأقصى الجمعة القادمة.

وأكد الحراك الشبابي في فلسطين على ضرورة المشاركة الواسعة في الفعاليات وإشعال المواجهات، الجمعة 26 مايو، للوقوف في وجه مخطط تهويدي كبير لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى بـ " عيد الأسابيع"، وقال: "الأقصى يترقّب دعمكم ومؤازرتكم، لا تتركوه وحيدًا".

كما انطلقت دعوات مقدسية، للتصدي وإحباط تحضيرات المستوطنين وحشدهم لاقتحامٍ كبير للمسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة المقبل، تزامنًا مع ما يسمى "عيد الأسابيع" العبري.

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وشددت الدعوات على ضرورة إفشال مخططات منظمات "الهيكل" الاستيطانية، وتجهيزاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى، يوم الجمعة الموافق 26 أيار/ مايو الجاري.

وكانت حركة حماس أكدت أنّ شعبنا الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى وحيدًا، ولن يستسلم أمام عدوان الاحتلال، مُحمّلة الاحتلال مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين