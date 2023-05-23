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حكم بالإعدام شنقًا لمُدان في قضية مقتل مواطن بغزة

23 مايو 2023 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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أعلنت نيابة الجنايات الكبرى، بغزة، اليوم الثلاثاء، استحصالها على حكم بالإعدام شنقا، لمتهم بالقتل.

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وقالت النيابة في منشور على صفحتها بتلجرام: "استحصلنا على حكم بحق المتهم المدان (م. ج)، في القضية الجزائية رقم 2022/1282 نيابة الجنايات الكبرى، بعد أن أثبتت النيابة العامة كفاية ما توصلت إليه من أدلة لإسناد تهمتَيْ القتل قصداً وحمل سكين، بحق المتهم المذكور.

وذكرت أن القتل تعلق في قضية ق المجني عليه/ صليبا خليل أبو نصيرة، وإثبات ذلك أمام الهيئة القضائية الحاكمة، ومطالبتها بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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