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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الفيزياء

23 مايو 2023 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الفيزياء

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث الفيزياء.

بإعداد المدرس القدير/ عصام بشير حمو من مدرسة حسن الحرازين الثانيوة للبنين، ويُعدُّ "الحرازين"، من أفضل وأمهر مدرسي مادة الفيزياء بالقطاع.

ويشمل الملحق أهم أسئلة عن الوحدات الخمسة المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى علل إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

- لتحميل مراجعات مبحث الفيزياء خاص بالفرع العلمي والصناعي 2021 من هنـــــــــا

- لتحميل مراجعات مبحث الفيزياء خاص بالفرع العلمي والصناعي 2022 من هنـــــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الفيزياء خاص بالفرع العلمي والصناعي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻




يرجى الانتظار لتحميل الملف

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المصدر / فلسطين أون لاين
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