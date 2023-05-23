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بلدية رفح تحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع العامة

23 مايو 2023 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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بلدية رفح تحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع العامة

حذرت بلدية رفح من ذبح الأضاحي في النقاط العشوائية بالشوارع العامة خلال عيد الأضحى المبارك؛ منعًا لانتشار الأمراض والمكاره الصحية.

وأكد رئيس البلدية د. أحمد الصوفي على ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في المسلخ البلدي أو المسالخ المؤقتة المرخصة "الأحواش"، محذرا من مخاطر الذبح في الشوارع.

وأوضح أن البلدية ستنشر قائمة بأسماء المسالخ المؤقتة، بعد التأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأضاحي وفق شروط الأمن والسلامة والضوابط الصحية المعتمدة.

وأكد الصوفي أن البلدية ستعمل بحالة الطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك، وفق خطة عمل مسبقة؛ من أجل سلامة المواطنين والمحافظة على نظافة المدينة وتفاديًا لانتشار المكاره الصحية.

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ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن بلدية رفح للحفاظ على نظافة المدينة، والتعامل مع مخلفات الأضاحي بطريقة آمنة.

بدوره، أوضح رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية رفح أ. أكرم بارود، أن البلدية ستتخذ عدة إجراءات لمنع نحر الأضاحي في النقاط العشوائية في الشوارع العامة.

وقال: "سيتم تحديد مسالخ مؤقتة مرخصة للذبح، ومراقبة طواقم الطب الوقائي في البلدية للذبائح والتأكد من سلامتها".

ولفت أن البلدية تعكف على توزيع إخطارات قانونية على نقاط الذبح العشوائية في المدينة، مشيرًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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