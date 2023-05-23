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إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس على صلة بدول أجنبية

23 مايو 2023 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تجسس على صلة بدول أجنبية، واعتقال عناصر هذه الشبكة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه "تم الكشف عن مشروع كبير لإحدى منظمات التجسس الأجنبية كانت تسعي للحصول على معلومات المواطنين الإيرانيين الذين يتردّدون خارج البلاد وتم اعتقال عناصر هذه الشبكة".

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وأضافت: إنّ "أعضاء الشبكة كانوا يجمعون المعلومات وأسماء المواطنين الإيرانيين عبر الاستخدام غير القانوني وغير المُصرّح به لقواعد البيانات، وقام مسؤولو الاتصال بتسليم المعلومات إلى رئيس الشبكة وهو بدوره يُسلّمها إلى منظمة التجسس المعنية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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