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"المباحث العامة" تضبط 19 هاتفًا خلويًا مفقودًا بقيمة 12 ألف شيكل

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عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف

"المباحث العامة" تضبط 19 هاتفًا خلويًا مفقودًا بقيمة 12 ألف شيكل

23 مايو 2023 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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"المباحث العامة" تضبط 19 هاتفًا خلويًا مفقودًا

ضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة 19 هاتفًا خلويًا مفقودًا، بقيمة إجمالية بلغت 12 ألف شيكل، بعد إبلاغ أصحابها عنها عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف.

وأوضحت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المفقودة خلال 72 ساعة من التبليغ عنها.

وأشارت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" إلى أنه جرى إحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحق السارقين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #المباحث العامة #هواتف خلوية

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